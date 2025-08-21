Tragico incidente sulla Bradanica: 2 persone hanno purtroppo perso la vita

A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto un veicolo leggero ed un mezzo pesante, è attualmente chiuso un tratto della strada statale 655 “Bradanica” al km 44,200 ed in entrambe le direzioni in località Melfi (PZ).
Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, sono decedute due persone.
Sono state istituite temporanee deviazioni in loco.
Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento.
Ci stringiamo al dolore delle famiglie.