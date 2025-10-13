Bike Sharing: “A Potenza ottimi risultati”. I dati

“I risultati del servizio di bike sharing a Potenza dimostrano come le scelte compiute in questi anni in tema di mobilità sostenibile stiano producendo effetti positivi e concreti per i cittadini e per tutta la comunità.

Nel 2023, in qualità di Assessore regionale alle Attività Produttive, ho proposto con convinzione, nel corso di una Giunta regionale, che il progetto di bike sharing non si limitasse alla sola città di Matera, ma venisse esteso anche a Potenza.

Oggi, guardando i dati presentati dopo i primi dieci mesi di attività posso affermare che quella decisione è stata vincente”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Galella.

L’occasione della riflessione del consigliere regionale Galella è il recente evento svoltosi presso il Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata, dedicato alla presentazione dei primi dieci mesi di attività del bike sharing di Potenza, attivo da novembre 2024.

Un progetto nato dalla collaborazione tra Regione Basilicata, Ferrovie Appulo Lucane (FAL), Comune di Potenza e VAIMOO S.r.L., che oggi può contare su 160 biciclette elettriche e 38 stazioni operative.

Prosegue Galella:

“Oltre 55.000 km percorsi e più di 8 tonnellate di CO₂ risparmiate sono numeri che parlano da soli e che raccontano una città matura, pronta a cogliere le opportunità del trasporto sostenibile.

Potenza ha dimostrato di saper rispondere con entusiasmo ad un servizio innovativo e certamente utile.

È una soddisfazione personale e politica vedere che, i risultati di quella scelta, abbiano prodotto benefici concreti.

Oggi il successo del bike sharing è una vittoria di tutti, tuttavia nasce da una scelta precisa che ho sostenuto nel 2023: quella di credere in una Basilicata più connessa, moderna e rispettosa dell’ambiente.

Continuerò a lavorare affinché la Regione Basilicata prosegua su questa strada”.