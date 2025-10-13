Potenza, auto in fiamme con persone a bordo su questa strada della provincia! L’intervento dei Vigili del fuoco

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri nei pressi dello svincolo autostradale di Lagonegro Nord, in Basilicata, dove una Citroën C3 ha improvvisamente preso fuoco.

A bordo dell’auto c’era una coppia di napoletani che, accortasi del fumo fuoriuscire dal cofano, è riuscita a fermarsi e a mettersi in salvo pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero completamente l’abitacolo.

L’episodio è avvenuto nei pressi dell’uscita dell’autostrada A2 del Mediterraneo.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

La squadra, pur trovandosi fuori regione, era in zona e ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incendio, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse ad altri veicoli o alla vegetazione circostante.

Nessuna conseguenza per la coppia, solo un grande spavento; l’auto, invece, è andata completamente distrutta.