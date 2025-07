Brutto incendio a Metaponto: ecco l’intervento dei volontari della Protezione civile anche di Potenza e Tito

Persone in fuga senza effetti personali e con solo il costume addosso, altre disperate mentre vedevano bruciare i propri beni e chiedevano aiuto.

I volontari del Gruppo Lucano della Protezione civile, intervenuti da diverse zone della regione e dalla limitrofa Calabria, per dar manforte alle operazioni di spegnimento dei due gravi incendi di origine dolosa che hanno danneggiato diverse strutture turistiche e ricettive di Metaponto Lido, si sono ritrovati di fronte a scene apocalittiche nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio.

Immediatamente si sono attivate le squadre di Policoro, Rotondella, Rocca Imperiale, Tursi, Bernalda, Potenza, Scanzano, Tito e Tricarico per un totale di circa 30 volontari, poi in serata i rinforzi giunti da San Sosti (Calabria), Senise e Muro Lucano.

Questa mattina, poi, si sono aggiunte anche le squadre di Chiaromonte e Matera che hanno dato il cambio a coloro che si erano spesi per ore e ore al fianco della popolazione, prima nelle lunghe e delicate fasi di spegnimento dei due roghi, poi per consentire la messa in sicurezza dei cittadini e a partire dalla serata di mercoledì per l’accoglienza e l’assistenza delle circa 150 persone evacuate da villaggi e campeggi che hanno trascorso la notte nel palazzetto dello sport di Metaponto Borgo.

I volontari (in totale circa 60 quelli che si sono alternati nelle due giornate di intervento) hanno accompagnato tanti villeggianti nelle strutture turistiche che li ospitavano, consentendo loro di recuperare effetti personali, a cominciare dai medicinali.

Nella giornata di ieri le squadre di Gruppo Lucano hanno preso parte alle ultime operazioni di bonifica delle aree interessate dai roghi e alle ulteriori attività di assistenza alla popolazione.

“Ancora una volta – evidenzia il presidente nazionale Pierluigi Martoccia – il Gruppo Lucano ha dato dimostrazione di efficacia e tempestività – siamo intervenuti prontamente a dare il nostro contributo per una situazione di vera emergenza.

È stata la prova che grazie alla rete del Gruppo Lucano si riesce ad intervenire con celerità e con numeri importanti.

Il mio plauso e ringraziamento va ai volontari che come sempre si sono spesi con grande professionalità a servizio della comunità e dei tanti turisti in preda al panico, senza dimenticare il fondamentale e insostituibile contributo dei volontari che hanno coordinato ogni intervento con professionalità e prontezza dalla nostra sala operativa di Pergola”.