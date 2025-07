A Potenza torna “Nuovo Cinema in Villa”. Pronta la presentazione

Venerdì 11 luglio alle ore 10:00 nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile, in piazza Mario Pagano sarà presentata la sesta edizione della rassegna ‘Nuovo Cinema in Villa’ inserita nel cartellone del Comune di Potenza ‘Estate in città’, con il patrocinio della Provincia di Potenza, e organizzata dai due esercizi cinematografici del capoluogo potentino, il Cineteatro don Bosco e il Due Torri.

Saranno presenti il presidente della provincia Christian Giordano, l’assessore alla Cultura del Comune di Potenza Roberto Falotico, gli esercenti Antonello Condelli e Vito Ciuffreda, che illustreranno il programma della rassegna cinematografica che si terrà a cominciare dal 14 luglio nella Villa del Prefetto.