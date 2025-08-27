Brutto incidente sulla Tito – Brienza: questi gli ultimi aggiornamenti su don Antonio e tutti i feriti

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla Statale 95 Tito–Brienza, all’uscita della galleria in territorio di Brienza.

Questi gli ultimi aggiornamenti del sindaco di Pignola, De Luca:

“Don Antonio Meliante, coinvolto nel grave incidente di ieri, è ricoverato presso il Centro Ustioni del Policlinico di Bari, in terapia intensiva.

Ho sentito poco fa l’Arcivescovo di Potenza, mons. Davide Carbonaro, con cui sono in costante contatto.

Ha incontrato don Antonio per qualche istante, è cosciente e stabile.

Ha riportato ustioni profonde e rimane sotto osservazione. Siamo in attesa di avere aggiornamenti ulteriori dai medici.

Le visite, al momento, sono consentite solo ai familiari più vicini e in modo molto restrittivo.

Per quanto riguarda gli altri nostri concittadini feriti, la maggior parte è ancora ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza, mentre Nunzia, Martina e Rocchina sono già rientrate a casa.

Tutta la comunità di Pignola resta unita nella vicinanza e nella preghiera per don Antonio e per tutti i feriti”.