Meteo: su Potenza sole e caldo ma fino a quando? Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata è atteso un più deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, con conseguente aumento delle temperature.
Durante la giornata di Sabato, tuttavia, è attesa una nuova parentesi instabile, con piogge anche diffuse.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 28 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 17°C.
Invece, Venerdì 29 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 20°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.