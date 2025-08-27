ULTIME NEWS

Meteo: su Potenza sole e caldo ma fino a quando? Ecco le previsioni aggiornate

27 Agosto 2025

Sulla Basilicata è atteso un più deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, con conseguente aumento delle temperature.

Durante la giornata di Sabato, tuttavia, è attesa una nuova parentesi instabile, con piogge anche diffuse.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 28 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 17°C.

Invece, Venerdì 29 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 20°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.