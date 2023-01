Calcio a 5: vittoria al Potenza in sfida contro il Pisticci! Complimenti ragazzi

Ben 14 reti, due espulsioni, quattro ammoniti.

Questo ed altro ancora nel derby lucano tra Potenza e Pisticci valevole per l’anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B, girone G.

Alla fine la vittoria è andata al Potenza che ha battuto per 8-6 un mai domo avversario in un match che non ha certo annoiato gli spettatori presenti al PalaPergola.

LA CRONACA

Al 4′ è Vivilecchia a portare in vantaggio il Pisticci raccogliendo un passaggio smarcante di Benedetto.

Paolicelli era stato bravo poco prima su Trivigno e Goldoni.

Il Potenza agguanta il pari con Goldoni che finalizza da pochi passi un assist al bacio di Tancredi (1-1).

Il Pisticci si riporta avanti con una bella giocata di D’Onofrio Cosmiano che si libera del diretto marcatore e scarica in rete (1-2).

Nuovo pareggio del Potenza con Claps che se ne va in velocità nella retroguardia ospite sguarnita e mette in rete per il 2-2.

La partita è molto sentita, ne fanno le spese Iannuzziello e Volini che vanno anzitempo sotto le doccia.

La prima frazione termina così con il Potenza che non sfrutta due liberi con Molinari e Goldoni.

Secondo tempo ancora più pirotecnico, Sabadin porta avanti il Potenza con un tiro da fuori (3-2), ma in un minuto il Pasticci ribalta il punteggio approfittando di un autogol anche di Sabadin.

Si infortuna Paolicelli nel Pisticci , pareggio di Canadeo per il 4-4. Partita strana, pazza.

Nel giro di un minuto si scatena Goldoni che fa due reti e porta per la prima volta in doppio vantaggio i rossoblù di casa (6-4).

Portiere di movimento ultimi tre minuti del Pisticci, i ragazzi di mister Lavecchia non demordono, non si arrendono e si fanno sotto con D’Onofrio e Bendetto fino al 6-7, ma poi Goldoni spegne le velleità di rimonta segnando il suo poker personale. Finisce 8-6 per il Potenza con i rossoblù di casa che salgono a quota 20 (sesto posto in classifica).

POTENZA-PISTICCI 8-6 (pt 2-2)

POTENZA: Sagarese, Goldoni, Trivigno, Tancredi, Basentini, Cardone, Volini, Molinari, Claps, Canadeo, Sabadin, Smaldore. All. Benevento

PISTICCI: Paolicelli, Sforza, Mastrogiulio, Benedetto, Vivilecchia, D’Onofrio P., Iannuzziello, Giorgini, Albano, D’Onofrio C., Pisapia, Magro. All.Lavecchia

ARBITRI: Terraciani di Napoli e Tomasulo di Venosa, crono: Coviello di Potenza

MARCATORI: pt 4’10” Vivilecchia, 6’17” Goldoni, 9’34” D’Onofrio C. , 10’18” Claps , st Sabadin 4’58, 6’20” autogol Sabadin , 6’45” D’Onofrio C., 7’53” Canadeo, 12’36” Goldoni, 12’55” Goldoni, 13’45” Tancredi, 16′ 45″ D’Onofrio C., 18’30” Benedetto, 18’47” Goldoni.

NOTE: espulsi Volini del Potenza e per doppia ammonizione Iannuzziello del Pisticci. Ammoniti Molinari, Tancredi, Benedetto, D’Onofrio P..a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)