Campionati under 12, la Basilicata si aggiudica 2 titoli nazionali: “Una terra ricca di valori e di talenti”

Grande traguardo per i piccoli campioni lucani.

Nel giorno del 18esimo compleanno di Marisol (promessa del volley andata via troppo presto) i nostri atleti raggiungono una meta importante in una data storica per il Csi di Potenza che in una nota ha fatto sapere:

“Oggi 16 Giugno 2019 rimarrà una data storica per la Basilicata e in particolare per il Comitato di Potenza.

Nel giorno del 18° compleanno di Marisol, figlia di Mimmo Lavanga Vicepresidente regionale prematuramente scomparsa, la Basilicata ai campionati nazionali del CSI si è aggiudicata 2 titoli nazionali:

under 12 calcio a 5 LYKOS POTENZA

Under 12 volley maschile LUCANIA VOLLEY LAURIA

2 secondi posti:

under 12 volley POLISPORTIVA PRETORIA PZ

under 10 calcio a 5 PLANET LYKOS PZ

1 terzo posto:

under 12 calcio a 5 SEVENTEEN POTENZA

e tre piazzamenti dal 5° al 7° posto:

under 10 volley POLISPORTIVA PRETORIA PZ

under 10/12 basket NORMANNA BASKET MELFI

Non ci sono parole per descrivere le emozioni che hanno caratterizzato questa ultima giornata di finali.

La nostra regione partecipa alle finali nazionali giovanili, da soli 5 anni e non era mai andata oltre il 4° posto.

Il Presidente provinciale Andrea Schiavone alle squadre lucane:

“Oggi la Basilicata ha scritto una bellissima pagina nella gloriosa storia del Centro Sportivo Italiano.

Siamo fieri di ogni vostro singolo atleta e dirigente, perché oltre ai risultati sportivi che siete stati capaci di ottenere, avete dato dimostrazione a tutta l’Italia che la Basilicata è una terra ricca di valori e di talenti.

Il vostro entusiasmo ci stimola a fare sempre meglio!”.