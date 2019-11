Capodanno Rai a Potenza: “cavalcare questo evento per trasformarlo in uno step di crescita da non perdere”

“Forza Italia e il suo intero gruppo consiliare accolgono con soddisfazione il riconoscimento di Potenza come prossima sede del Capodanno Rai 2019”.

E’ quanto specifica in una sua nota il gruppo consiliare di Forza Italia che prosegue:

“La decisione di ufficializzare il Capodanno Rai nella città capoluogo è stata presa all’unisono dalla Regione Basilicata con il nostro presidente Vito Bardi e dalla stessa Rai in seguito ai sopralluoghi effettuati insieme all’Apt dai quali risulta Potenza essere l’unica tra quelle prescelte in grado di soddisfare più valori.

Siamo felici che il nostro governatore ci abbia riservato tale attenzione ed ora toccherà all’intera città sfruttare a pieno l’occasione.

Potenza e in particolare il centro storico potranno e dovranno cavalcare questo evento per trasformarlo in uno step di crescita da non perdere e da non disperdere neanche per il futuro.

Del resto l’attenzione che questa nuova amministrazione comunale porrà proprio verso il centro storico creerà quel humus ideale per non fermarsi al Capodanno Rai ma per provare a diventare davvero centro vitale e attrattivo del capoluogo.

Del resto, senza alcun campanilismo, siamo certi che, come ha detto Bardi, dal brand Basilicata nessuno si deve sentire escluso perché saranno sin da subito costruiti percorsi turistici sia per le zone costiere che per le zone interne della nostra bellissima regione”.