Carcere di Potenza, inclusione sociale e lavorativa per i detenuti: un incontro con il Prefetto per parlarne

Ieri mattina il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha ricevuto in Prefettura il Direttore della Casa Circondarle di Potenza, Maria Rosaria Petraccone, accompagnata dal Commissario Coordinatore, Arianna Bosso, e dal Funzionario, Giuseppe Palo.

Il Direttore Petraccone ha voluto porgere gli auguri di un buon lavoro a nome dell’Amministrazione Penitenziaria, nello spirito di collaborazione in continuità con l’importante azione di coordinamento messa in campo in questi anni tra Prefettura e Casa Circondariale.

Durante l’incontro, al Prefetto sono state presentate tutte la iniziative portate avanti dall’Amministrazione Penitenziaria Regionale con il Provveditore Carmelo Cantone e, in particolare, le azioni promosse dalla Direzione della Casa Circondariale di Potenza in progetti di inclusione sociale e lavorativa per i detenuti e di percorsi formativi a favore del benessere del personale.

Il Prefetto si è compiaciuto per la ricchezza di iniziative portate avanti dall’Istituto Penitenziario del capoluogo e ha assicurato tutta la collaborazione possibile.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria e del comparto ministeri, per il contributo che, con il loro intenso e difficile lavoro, assicurano all’affermazione della giustizia e della sicurezza sociale.