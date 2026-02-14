Carnevale a Laurenzana: tutto pronto per la festa! Ecco dove e quando

Il Comune di Laurenzana, in collaborazione con l’Associazione Carnevale Estivo, invita tutte le cittadine e tutti i cittadini – grandi e piccini – a vivere insieme una giornata di festa, colori e allegria!
Data: 17 febbraio 2026 alle ore 17:00 – Ritrovo delle maschere presso la Sala Polifunzionale, dove avrà inizio la festa.
A seguire, sfilata lungo il corso principale con animazione musicale, maschere, coriandoli e tanta voglia di divertirsi.
Al termine, per concludere in bellezza la giornata, nuovamente presso la Sala Polifunzionale:
- Musica e intrattenimento
- Animazione con coriandolata
- Palloncini
- Balli di gruppo
- Bubble House, per la gioia dei più piccoli
Il Comune invita tutti a partecipare con la propria maschera e il proprio sorriso: sarà un pomeriggio di comunità, divertimento e spensieratezza nel cuore di Laurenzana.
Ecco la locandina dell’evento.