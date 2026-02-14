Potenza: al Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” un corso di autodifesa personale e momenti di riflessione sulla violenza di genere. L’iniziativa

Concluso il percorso di autodifesa personale promosso dall’ Associazione Non sei sola Potenza.

Si è concluso il ciclo di quattro giornate formative dedicate all’autodifesa personale presso il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, un percorso che ha visto protagonisti studentesse e studenti impegnati nell’apprendimento delle tecniche base per non farsi mai trovare impreparati in situazioni di pericolo.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza, sicurezza e capacità di reazione, ha offerto ai ragazzi strumenti pratici ma anche momenti di riflessione sul tema della violenza, in particolare quella di genere.

L’autodifesa, infatti, non è stata intesa solo come insieme di tecniche fisiche, ma come percorso di crescita personale, attenzione ai segnali di rischio e rafforzamento dell’autostima.

A conclusione del progetto è stato realizzato un video simbolico che ha coinvolto attivamente ragazze e ragazzi del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco”.

Nel video vengono pronunciate frasi che nessuna donna dovrebbe mai sentirsi dire: parole che feriscono, umiliano e rappresentano una forma di violenza spesso sottovalutata.

Attraverso questo linguaggio diretto e d’impatto, gli studenti hanno voluto accendere i riflettori su una realtà che purtroppo molte donne continuano a subire.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione dei ragazzi, che hanno scelto di mettersi in gioco per dimostrare come sia possibile essere uomini diversi: consapevoli, rispettosi, capaci di prendere posizione contro ogni forma di violenza.

La loro presenza e il loro coinvolgimento rappresentano un messaggio forte e necessario: il cambiamento culturale passa anche e soprattutto attraverso l’educazione, il dialogo e l’assunzione di responsabilità condivisa.

Questo progetto ha dimostrato come la scuola possa e debba essere uno spazio di formazione non solo accademica, ma anche civica e sociale, in cui si costruiscono valori, si promuove il rispetto e si lavora insieme per una comunità più sicura e inclusiva.