Carnevale in Ospedale a Potenza: Gente Allegra Clown non si ferma e dedica l’evento alla memoria del fondatore Gerardo

L’Ospedale San Carlo di Potenza si colorerà di gioia e speranza, nonostante il profondo dolore che ha colpito la famiglia dei nasi Rossi.

Come fa sapere una nota:

“Sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 10:00, l’associazione Gente Allegra Clown ODV, insieme alle altre associazioni operanti nella struttura, porterà la magia del Carnevale nei reparti del nosocomio potentino.

L’iniziativa, inizialmente pianificata come una festa gioiosa, assume quest’anno un significato straordinariamente profondo.

Giovedì scorso è venuto a mancare Gerardo Ferrara, per noi semplicemente Clown Dino, uno dei fondatori dell’associazione e instancabile volontario clown, figura amatissima che ha dedicato la vita a strappare un sorriso a chi soffre.

Dopo i funerali, celebrati martedì 10 febbraio in un clima di profonda e partecipata commozione, l’associazione Gente Allegra Clown ha preso una decisione coraggiosa e carica di significato: non annullare l’evento, bensì celebrarlo per onorare la memoria di Gerardo.

«Gerardo ci ha insegnato che il sorriso è la medicina più potente, specialmente nei momenti più bui», dichiara Rocco Pucciariello, presidente dell’associazione. «Ci ha lasciati ma non possiamo certo dimenticare la sua volontà di continuare ad indossare il naso rosso anche nei momenti più difficili. Fermarci significherebbe tradire il suo spirito.

Per questo abbiamo deciso di trasformare il nostro dolore in energia positiva. Da quest’anno, e per sempre, il Carnevale in Ospedale al San Carlo sarà dedicato a lui».

Sabato mattina, i volontari porteranno nelle stanze d’ospedale non solo coriandoli e mascherine, ma anche la grinta e l’eredità umana di Gerardo Ferrara, convinti che il modo migliore per ricordarlo sia continuare a regalare speranza a chi viva un momento di disagio”.