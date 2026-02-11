Pignola saluta Don Antonio Laurita che ha servito la comunità per oltre 16 anni con dedizione e instancabile impegno. Auguri di buon cammino

Domenica 8 Febbraio, in una chiesa gremita di fedeli e alla presenza delle autorità e delle associazioni pignolesi, Don Antonio Laurita ha celebrato la sua messa di congedo dalla comunità di Pignola.

La celebrazione ha coinciso con la messa vespertina del suo 35° anniversario di sacerdozio, rendendo il momento ancora più intenso e carico di significato.

Per oltre sedici anni Don Antonio ha guidato la Parrocchia di Pignola con dedizione, sensibilità pastorale e instancabile impegno.

Ha accompagnato Don Rocco Piro fino alla fine dei suoi giorni, sostenuto e orientato alcuni giovani nel loro percorso vocazionale, ed è stato costantemente vicino ai più fragili e bisognosi, offrendo ascolto, conforto e sostegno concreto.

Accanto alla cura spirituale, ha promosso un’importante opera di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico locale, restituendo ai luoghi di culto e alle opere d’arte il loro originario splendore.

Con i giovani del Comitato Festa ha realizzato il museo parrocchiale, favorendo la riscoperta delle radici storiche e religiose della comunità.

Ha inoltre promosso pellegrinaggi e iniziative culturali anche oltre i confini regionali e nazionali ed è stato consulente scientifico della Conferenza Episcopale di Basilicata per il Giubileo della Speranza, collaborando con l’APT Basilicata nell’organizzazione di mostre ed eventi.

La Pro Loco “Il Portale” di Pignola, facendosi interprete del sentimento dell’intera comunità, esprime profonda gratitudine per il servizio svolto e rivolge a Don Antonio i più fervidi auguri per il nuovo incarico presso la Parrocchia di Sant’Anna di Potenza, che inizierà Sabato 14 Febbraio alle ore 18.30 con la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Davide Carbonaro.

Pignola si appresta ora ad accogliere il nuovo parroco, Don Giovanni Conte, Domenica 15 Febbraio alle ore 18.30, nel solco della continuità pastorale e della viva tradizione di fede che caratterizza la comunità.