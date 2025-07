Il Comune di Tito rende noto agli automobilisti che è stata emessa apposita Ordinanza Anas per la Chiusura al traffico della SS 95 Tito-Brienza tra svincolo per Tito e svincolo per Satriano Nord.

La chiusurà si effettuerà dal 7 Luglio 2025 al 18 Luglio 2025: