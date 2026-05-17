Pignola, “abbiamo accompagnato la nostra Madonna degli Angeli tra preghiere, canti e volti commossi”: ecco le foto

“Questa mattina, in un clima di profonda fede e intensa partecipazione, abbiamo accompagnato la nostra Madonna degli Angeli nel tradizionale cammino dal Santuario di Pantano verso Pignola.

Un momento che, anno dopo anno, continua a rappresentare l’anima più autentica del nostro paese.

Lungo quel percorso, tra preghiere, canti e volti commossi, si rinnova una tradizione che unisce generazioni e custodisce il legame profondo tra la nostra storia, la nostra fede e la nostra terra.

È questo il significato più autentico della Festa della Madonna: ritrovarsi, condividere valori e custodire insieme un patrimonio spirituale che attraversa il tempo.

Desidero rivolgere, a nome dell’intera cittadinanza, un sentimento di sincera gratitudine a Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Davide Carbonaro, che questa mattina ha presieduto la Celebrazione Eucaristica presso il Santuario di Pantano, donando alla festa un momento di intensa spiritualità e vicinanza pastorale.

Un pensiero riconoscente va al parroco don Giovanni Conte e al vice parroco don Mario Gioia, che con entusiasmo, disponibilità e spirito di servizio stanno accompagnando i fedeli in questo importante cammino di fede e partecipazione.

Un saluto affettuoso e un sincero ringraziamento anche ai sacerdoti pignolesi presenti in questi giorni di festa: don Luigi, don Francesco, Padre Angelo e don Antonio, la cui presenza rappresenta un legame prezioso con la nostra comunità e con le radici spirituali del nostro paese.

Un grazie davvero sentito al Comitato Festa 2025/2026, composto da tanti giovani che hanno lavorato instancabilmente durante tutto l’anno per preparare ogni appuntamento della festa, con passione, responsabilità e autentico amore per Pignola e le sue tradizioni.

Il loro impegno rappresenta un esempio prezioso di partecipazione e attaccamento al territorio.

Un pensiero di particolare riconoscenza va alla nostra Polizia Locale, impegnata in questi giorni con grande professionalità, presenza costante e spirito di sacrificio per garantire sicurezza, ordine e regolare svolgimento di tutti gli eventi in programma.

Un lavoro prezioso e spesso silenzioso, fondamentale per consentire a cittadini e visitatori di vivere serenamente ogni momento della festa.

Un sentito ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri, presente anche in alta uniforme questa mattina, segno di forte vicinanza istituzionale, rispetto delle tradizioni e attenzione verso il nostro paese.

Grazie ai volontari della Protezione Civile Aquile Lucane, agli operatori ecologici di Ecotrash, agli operatori della forestazione del Consorzio di bonifica e a quanti, con il proprio lavoro quotidiano, stanno contribuendo a rendere il paese sempre più accogliente, curato e decoroso, permettendo a cittadini e ospiti di vivere al meglio questi giorni di festa in spazi ordinati, valorizzati e pienamente vissuti.

Un ringraziamento particolare ai portatori della statua, ai Cavalieri dell’Ordine Equestre della Madonna degli Angeli, agli Angeli della Madonna della comunità di Pantano, all’AVIS Comunale di Pignola e a tutte le associazioni del territorio che stanno offrendo il proprio contributo con generosità e spirito di collaborazione.

Grazie alle famiglie e ai giovani che hanno partecipato ai riti della tradizione, dalla raccolta delle ginestre ai fuochi della Uglia, mantenendo viva una memoria collettiva che continua a tramandarsi con forza e orgoglio.

Un pensiero affettuoso va anche ai tanti pignolesi all’estero che, pur lontani dalla propria terra, continuano a custodire un legame profondo con Pignola e con la Madonna degli Angeli, vivendo questi giorni con emozione, devozione e immutato senso di appartenenza.

La festa continua con tanti appuntamenti religiosi, culturali, musicali e popolari che ci accompagneranno nei prossimi giorni, offrendo occasioni preziose di incontro, condivisione e partecipazione.

A tutti i pignolesi, a chi è tornato nella propria terra per questi giorni speciali e agli ospiti che stanno vivendo con noi la festa della Madonna, rivolgo l’augurio di trascorrere giornate serene e intense, nel segno della fede, della tradizione e dell’orgoglio di appartenere alla nostra Pignola.

Viva la Madonna degli Angeli.

Viva Pignola”.

Così scrive il sindaco di Pignola, Antonio De Luca.

Ecco le foto della mattinata.