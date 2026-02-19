Concorso pubblico, oltre 3000 posti disponibili: basta il diploma! Ecco requisiti e come presentare domanda

Indetto dal Ministero della Giustizia un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3350 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria per l’anno 2026, di cui:
- a) 2010 posti riservati a VFP1 e VFP4 (1829 uomini e 181 donne);
- b) 1340 posti per tutti i cittadini italiani (1219 uomini e 121 donne).
Questi i requisiti richiesti per la partecipazione:
- diploma di istruzione secondaria di primo grado per il profilo a);
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il profilo b);
- età compresa tra i 18 e i 28 anni.
Sulle modalità di partecipazione, l’ente fa sapere che:
- la compilazione della domanda online sul sito del Ministero della Giustizia.
I criteri di selezione prevedono:
- prova scritta d’esame;
- prove di efficienza fisica;
- accertamenti psico-fisici;
- accertamenti attitudinali.
Le date delle prove non ancora disponibili, mentre la data di scadenza è il 18/03/2026.