Meteo: su Potenza brusco peggioramento tra poche ore, ecco cosa accadrà

Atteso nuovo peggioramento del tempo su Potenza, nelle prossime ore.
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi 19 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.
Giovedì 20 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 2°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.