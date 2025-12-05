“Congratulazioni a Rosario Castello, già stimato Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, per la sua prestigiosa promozione al grado di Generale di Corpo d’Armata”. Le parole di Bardi

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si congratula con Rosario Castello, già stimato Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, per la sua recente promozione al grado di Generale di Corpo d’Armata da parte del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Sottolinea Bardi:

“Sono molto lieto di apprendere di questo prestigioso traguardo raggiunto dal Generale Castello.

Ricordo con grande stima e affetto il periodo in cui ha guidato l’Arma dei Carabinieri qui in Basilicata.

La sua promozione è un riconoscimento meritatissimo di una carriera esemplare, contraddistinta da straordinaria professionalità, dedizione incrollabile al dovere e profonda umanità.

Durante la sua permanenza nel territorio lucano, il Generale Castello ha saputo costruire un rapporto saldo e fiduciario con le istituzioni locali e con l’intera comunità lucana.

Ha dimostrato non solo eccezionali capacità operative, ma anche una sensibilità e una vicinanza al territorio che hanno lasciato un segno positivo e duraturo.

Auguro al Generale Castello il meglio per i suoi futuri e importanti incarichi.

Siamo certi che continuerà a onorare l’Arma e a servire il Paese con l’eccellenza che lo contraddistingue”.