Potenza: in questa data visite gratuite per bambini. L’iniziativa

Torna a Potenza l’appuntamento con la prevenzione dedicata ai più piccoli.

Nell’ambito di un protocollo d’intesa siglato tra la Asp Basilicata e i Lions potentini ‘Host’, ‘Pretoria’ e ‘Duomo’ , i bambini che frequentano l’istituto comprensivo ‘Don Milani- Leopardi’ del capoluogo coordinati dalla dirigente Marcella Marsico, sabato 6 dicembre saranno sottoposti a visite gratuite che si terranno nel plesso di via Ionio, al rione Serpentone.

Il progetto di screening per la prevenzione dell’ambliopia, ‘Sight for Kids- Occhio ai bimbi’ è stato fortemente voluto dal responsabile distrettuale del progetto Antonio Lopizzo e dalla responsabile provinciale progettuale Patrizia Bianco trovando accoglimento da parte del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza Luigi D’Angola che ha messo in campo la squadra di ortottisti del Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta coordinati da Lucia Sileo.

Le attrezzature di ultima generazione sono state messe a disposizione dal Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Per il secondo anno consecutivo, dopo aver portato a termine le tappe presso l’istituto ‘Canossiane’ di Potenza e l’istituto comprensivo ‘Berardi Nitti’ di Melfi, si conclude l’esperienza del 2025 mirata alla salvaguardia della vista dei bambini per prevenire malattie pediatriche che possono essere risolte con adeguate cure e mezzi tecnologici.

Il programma biennale siglato tra le due istituzioni propone la diagnosi precoce di quella disfunzione nota comunemente come ‘occhio pigro’, particolarmente diffusa tanto che interessa un bambino su trenta.

Si tratta di una patologia che, se non diagnosticata precocemente, compromette l’armonico sviluppo della funzione visiva che viene per tanto ridotta a causa di un’alterata trasmissione del segnale nervoso tra l’occhio e il cervello, motivo per cui il cervello privilegia l’occhio sano e non quello con ridotta acuità visiva.

La visita oculistica preventiva viene effettuata entro i 6 anni di età anche mediante una valutazione ortottica con studio della motilità oculare.

La patologia viene trattata con occlusione dell’occhio sano mediante bende adesive in modo da ‘costringere’ l’occhio ambliopico ad adattare la corretta proiezione delle immagini esterne sulla retina.

Lo screening portato avanti da Asp Basilicata e Lions ha fatto segnare brillanti risultati con 115 bambini visitati in una forbice anagrafica compresa tra i 3 e i 5 anni e dimostrando la crescente sensibilità sul tema della prevenzione dei bimbi in età prescolare sia da parte delle famiglie che delle istituzioni scolastiche della provincia di Potenza.

Individuato un numero significativo di casi di deficit visivo per i quali è stata consigliata una visita medica specialistica.

Anticipando che le attività proseguiranno anche nel prossimo anno rafforzando l’intesa con l’Azienda Sanitaria potentina, i presidenti dei Lions club potentini Leonardo Perfido, Ivana Grillo e Alberto Scrocca, hanno sottolineato l”impegno dell’associazione:

“nella promozione della salute dei bambini come esempio concreto di responsabilità sociale a favore del benessere collettivo dei più piccoli, nonché il grande valore collaborativo con l’Azienda Sanitaria per garantire screening gratuiti e accessibili alla comunità pediatrica”.

Il Direttore Sanitario della Asp Basilicata Luigi D’Angola si è detto particolarmente soddisfatto di questa collaborazione che:

“attualizza l’integrazione tra azienda sanitaria ed associazioni relativamente all’individuazione precoce di un condizione, quella dell’occhio pigro, che costituisce un disturbo visivo che si manifesta prevalentemente in età pediatrica e rappresenta una delle principali cause di disabilità visiva nei bambini.

Un disturbo che, se non intercettato tempestivamente, può portare a un calo permanente della vista.

Si garantisce ai più piccoli un’attenzione che è frutto dell’integrazione delle attività dell’ASP con la disponibilità e sensibilità dei Lions Club di Potenza e che ci permette di rilevare precocemente una condizione che, diversamente, data l’età, i bambini non sarebbero in grado di esprimere e sarebbe di difficile rilevazione”.

Siamo, quindi, nel campo della ‘sanità di iniziativa’ avente come target una particolare fascia di età e riguardante l’area della disabilità e di un bisogno di salute non espresso.

Altresì- aggiunge D’Angola-:

“l’azienda attua anche attraverso progetti del genere le iniziative di prevenzione nel campo dell’età pediatrica e dei disturbi visivi.

Il tutto in linea con le azioni che l’ASP sta, oramai da qualche anno, portando avanti nel campo delle ‘disabilità intellettive dell’età evolutiva’ e della presa in carico a fini di riabilitativi.

A quest’ultimo riguardo il tutto si coniuga con le attività del centro di riabilitazione dell’ipovisione presso il Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta in Potenza.

In questo modo può essere assicurata, in linea con le linee guida nazionali ed europee e nel rispetto dei principi di equità, efficacia e appropriatezza, la presa in carico precoce del bambino con ambliopia al fine di un intervento tempestivo utile a migliorare le possibilità di recupero visivo”.

Plaude al progetto ed alla collaborazione tra le due istituzioni anche il Commissario Straordinario della Asp Basilicata Massimo De Fino per cui:

“tale progetto rappresenta una risposta concreta alle esigenze di prevenzione e tutela della salute visiva dei bambini.

Al di là della fase progettuale l’Azienda Sanitaria locale di Potenza resta garante della diagnosi precoce e dell’attenzione mostrata verso i più piccoli offrendo servizi di qualità ed un team operativo composto da professionisti attenti e disponibili.

La collaborazione con i Lions Club potentini è un esempio di efficace partenariato pubblico-privato a garanzia della diffusione di ‘best practice’ e di innovative politiche di salute pubblica”.

Di seguito la locandina con i dettagli.