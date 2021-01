Coronavirus, Melfi Fca: cassa integrazione per i lavoratori! Ecco i dettagli

Con un Comunicato, FCA Italy s.p.a. stabilimento di Melfi (PZ) fa sapere che verranno attuate delle sospensioni temporanee dell’attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio:

“Vi comunichiamo che, fermo restando quanto già oggetto della comunicazione aziendale del 2 Gennaio 2021 e del relativo esame congiunto del 4 Gennaio 2021, lo stabilimento di Melfi di FCA Italy S.p.a. procede a sospensioni dell’attività lavorativa anche per il personale addetto o collegato al ciclo produttivo del modello Jeep Compass e delle versioni ibride dei modelli Jeep, con richiesta di intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale ’emergenza COVID-19′, ai sensi dell’art.1, comma 300 e seguenti, della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178, a favore dei lavoratori sospesi dall’attività, nei periodi dall’11 al 17 Gennaio 2021 e dal 25 al 31 Gennaio 2021.

La causa di tali ulteriori sospensioni è la necessità di fronteggiare le ricadute della complessiva situazione determinatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche sul sistema globale delle forniture di componenti di produzione essenziali destinati al modello Jeep Compass.

Nelle suddette due settimane possono, pertanto, essere complessivamente interessati alle sospensioni considerato anche quanto già oggetto della comunicazione aziendale del 2 Gennaio 2021 sopra richiamata, relativa ai modelli Jeep Renegade ICE e Fiat 500X ICE fino a un numero massimo giornaliero di 3.590 lavoratori (3.400 operai e 190 impiegati/quadri) su un totale di 7.180 lavoratori (6.662 operai e 518 impiegati/quadri) dello stabilimento di Melfi (PZ).

Al fine di svolgere la consultazione e l’esame congiunto nei tre giorni decorrenti dalla presente comunicazione, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.L. 17 Marzo 2020 N. 18, convertito in Legge 24 Aprile 2020 N. 27 e successive modificazioni, Vi manifestiamo la disponibilità aziendale a effettuare la suddetta consultazione ed esame congiunto il giorno 8 Gennaio 2021, alle ore 17:00, in modalità telematica mediante videoconferenza (riceverete l’invito per il collegamento tramite e mail)”.

