Coronavirus: un altro guarito in Basilicata!

Nuovo caso positivo da Covid-19, ma anche prima guarigione dal virus nel Comune di Montescaglioso.

A dare la notizia, il Sindaco Vincenzo Zito sui social:

“Il nuovo caso è legato alla donna di 40 anni risultata positiva nella mattinata del 5 Aprile.

C’era preoccupazione nella comunità poiché la stessa era occupata in un’attività commerciale molto frequentata dai cittadini di Montescaglioso, ma per quanto riguarda le persone all’interno dell’attività tutti i tamponi sono risultati negativi.

In ambito familiare, invece, un’altra persona è risultata positiva, anche se asintomatica: come la signora mostra non avere altre difficoltà.

La buona notizia riguarda invece il primo contagiato di Montescaglioso, che risale a tre settimane.

Oggi il tampone è risultato negativo, così come negativo risulta il tampone effettuato sul resto dei componenti della famiglia.

Montescaglioso, quindi, può registrare la prima persona guarita da Coronavirus“.

