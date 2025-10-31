Meteo: su Potenza il weekend di Ognissanti con temperature vicine ai 20°. Le ultime previsioni

Le prossime giornate saranno caratterizzate da un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori occidentali, su Molise, Puglia e Basilicata, in un contesto generalmente asciutto e decisamente ventoso.

Qualche piovasco sarà tuttavia possibile venerdì 31 ottobre, specie sul Salento e sulla Basilicata ionica.

Temperature che risulteranno pressoché stazionarie rispetto ai precedenti giorni.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 1 Novembre, avremo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 11°C.

Invece, Domenica 2 Novembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.