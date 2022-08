Elezioni: ecco tutti i candidati in Basilicata

Scadrà oggi alle ore 20:00 nelle Corti d’Appello italiane il deposito delle liste dei candidati sia nella quota proporzionale che in quella dei collegi uninominali per le elezioni politiche del 25 settembre.

Una scadenza che sta portando tensione e sorprese in questi ultimi giorni per alcune regioni ed anche per la Basilicata.

Ecco allo stato attuale le liste con i candidati nella nostra Regione:

Azione – Italia Viva

Per l’uninominale alla Camera: Luca Braia

Per l’uninominale al Senato: Mariangela Guerra

Per il proporzionale alla Camera: Mario Polese, Antonella Zambrino, Antonio Dibiase

Per il proporzionale al Senato: Marcello Pittella, Antonella Fidanza

Movimento 5 stelle

Per l’uninominale alla Camera: Viviana Verri

Per l’uninominale al Senato: Antonio Materdomini

Per il proporzionale alla Camera: Arnaldo Lomuti, Arjana Bechere e Eustacchio Ruggieri

Per il proporzionale al Senato: Mario Turco, Agnese Gallicchio

Italia sovrana e popolare

Per l’uninominale alla Camera: Giuseppe Lariccia

Per l’uninominale al Senato: Michele Signa

Per il proporzionale alla Camera: Giovanna Corricciati, Salvatore Scrascia e Sabina Austeri

Per il proporzionale al Senato: Giuseppe Di Bello, Elvira De Paola

Partito Comunista Italiano

Per l’uninominale alla Camera: Giuseppe Amodeo

Per l’uninominale al Senato: Antonio Pallottino

Per il proporzionale alla Camera: Giuseppe Amodeo e Carmela Santaluce

Per il proporzionale al Senato: Adriana Cardillicchio e Antonio Pallottino

Unione popolare con De Magistris

Per l’uninominale alla Camera: Ritunnano Vincenzo

Per l’uninominale al Senato: Colangelo Giovanni

Per il proporzionale alla Camera: Ritunnano Vincenzo, Renna Felicetta, Dubla Giuseppe

Per il proporzionale al Senato: Carbone Danilo, Cossu Margherita

Per l’Italia con Paragone Italex

Per l’uninominale alla Camera: Giorgio Santoriello

Per l’uninominale al Senato: Roberto Robilotta

Per il proporzionale alla Camera: Romina Paludi, Giorgio Santoriello, Rosalinda Pischetola

Per il proporzionale al Senato: Roberto Robilotta, Giacinta Montemurro

Noi di centro Mastella

Per l’uninominale alla Camera: Luigi Emanuele Marsico

Per l’uninominale al Senato: Piergiuseppe Pecoraro

Per il proporzionale alla Camera: Maria Antonella Minardi, Francesco Mario Papaleo, Annalisa Pierro

Per il proporzionale al Senato: Salvatore Di Bernardi, Giuseppina Nicoletti

Alleanza Vedi Sinistra (coalizione CSX)

Per l’uninominale alla Camera: Francesco Pietrantuono (candidato della coalizione di Csx)

Per l’uninominale al Senato: Ignazio Petrone

Per il proporzionale alla Camera: Donato Lettieri, Marina Bianchi e Manuel Chiappetta

Per il proporzionale al Senato: Domenico Mangieri e Livia Carella

Partito democratico (coalizione CSX)

Per l’uninominale alla Camera: Francesco Pietrantuono

Per l’uninominale al Senato: Ignazio Petrone

Per il proporzionale alla Camera: Enzo Amendola, Beatrice Difesca, Rocco Pergola

Per il proporzionale al Senato: Vito De Filippo, Maria Teresa Prestera

Impegno civico (coalizione CSX)

Per il proporzionale alla Camera: Luigi Di Maio, Concetta Giordano e Alessandra Amitrano

Noi moderati (coalizione CDX)

Per l’uninominale alla Camera: Salvatore Caiata (FdI)

Per l’uninominale al Senato: Elisabetta Casellati (FI)

Per il proporzionale alla Camera: Francesco Cannizzaro, Vittoria Tiziana Rotunno, Giovanni Mietitore

Per il proporzionale al Senato: Tito Di Maggio, Mariolina Camardese

Lega (coalizione CDX)

Per l’uninominale alla Camera: Salvatore Caiata (FdI)

Per l’uninominale al Senato: Elisabetta Casellati (FI)

Per il proporzionale alla Camera: Pasquale Pepe, Donatella Merra, Pasquale Cariello

Per il proporzionale al Senato: Matteo Salvini, Stefania Polese

FdI (coalizione CDX)

Per l’uninominale alla Camera: Salvatore Caiata (FdI)

Per l’uninominale al Senato: Elisabetta Casellati (FI)

Per il proporzionale alla Camera: Aldo Mattia, Ivana Smaldini, Tommaso Coviello

Per il proporzionale al Senato: Gianni Rosa, Annamaria Guerricchio

FI (coalizione CDX)

Per l’uninominale alla Camera: Salvatore Caiata (FdI)

Per l’uninominale al Senato: Elisabetta Casellati (FI)

Per il proporzionale alla Camera: Michele Casino, Rosanna Gruosso, Dino Bellettieri

Per il proporzionale al Senato: Francesco Piro, Raffaella Calia

