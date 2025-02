Federazione Lucana Tiro con l’arco: torna nel team Luciano Spera con questa carica. I dettagli

Il mondo del tiro con l’arco lucano è in festa: Luciano Spera è stato eletto consigliere Federale Fitarco per il quadriennio 2025-2028.

Un ritorno molto atteso, che segna una nuova era di successi per questa disciplina.

Luciano Spera, figura storica nel mondo del tiro con l’arco, ha dedicato la sua vita a questa passione, diventando un punto di riferimento per ogni atleta di ogni livello.

La FITARCO Basilicata spiega:

“La sua competenza, unita a una profonda umanità, lo ha portato a essere sempre disponibile per il bene di tutti, offrendo consigli e supporto a chiunque ne avesse bisogno.

Dopo una pausa di quattro anni, durante i quali ha continuato a seguire da vicino le sorti del tiro con l’arco, torna in Fitarco con rinnovato entusiasmo e tante idee per il futuro.

La sua elezione è un segnale di speranza per tutto il movimento, che vede in lui uno capace di portare nuove energie e progetti ambiziosi.

Siamo certi che saprà mettere a frutto la sua esperienza e passione per il tiro con l’arco, lavorando con impegno e dedizione per il bene di tutti gli atleti e per la crescita di questo sport meraviglioso.

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a Luciano Spera e a tutto il team Fitarco per questo nuovo ed entusiasmante percorso!”.

Ecco una foto dell’incontro.