Potenza, servizio di bike-sharing: queste le ultime notizie

Trasmettiamo e pubblichiamo l’ordinanza del Comune di Potenza n.65 del 2025:

“Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 29/10/2024 il Comune di Potenza ha approvato la localizzazione di n. 23 stazioni virtuali afferenti al progetto della Società FAL s.r.l. “Progetto di multimodalità integrata con il TPL per la città di Potenza – integrazione del TPL dell’ultimo miglio con sistema di Bike Sharing”, ratificato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 22/02/2024 ed oggetto della convenzione stipulata in data 07/10/2024, e con scadenza in data 30/06/2025, tra la Società FAL s.r.l. e l’operatore economico affidatario del servizio VAIMOO S.r.l.

Infatti:

con Ordinanze Dirigenziali n. 476/2024 del 08/11/2024 e n. 487/2024 del 13/11/2024 sono state istituite fino al 30/06/2025 le suddette n. 23 stazioni virtuali;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2025 del 06/02/2025 il Comune di Potenza ha approvato la localizzazione di ulteriori n. 12 stazioni virtuali afferenti al progetto della Società FAL s.r.l. “Progetto di multi-modalità integrata con il TPL per la città di Potenza – integrazione del TPL dell’ultimo miglio con sistema di Bike Sharing”, ratificato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 22/02/2024 ed oggetto della convenzione stipulata in data 07/10/2024, e con scadenza in data 30/06/2025, tra la Società FAL s.r.l. e l’operatore economico affidatario del servizio VAIMOO S.r.l.;

con provvedimento prot. n. 14919/2025 del 12/02/2025 la U.D. “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità” ha concesso alla Soc. VAIMOO S.r.l. di occupare fino al 30/06/2025 le aree pubbliche relative alle suddette nuove 12 stazioni virtuali per il servizio di bike sharing.

In particolare:

Tenuto conto che con nota prot. n. 15474/2025 del 14/02/2025 la Soc. VAIMOO S.r.l. ha comunicato che il tracciamento della segnaletica orizzontale delle nuove 12 stazioni virtuali sarà eseguito a far data dal 17/02/2025;

Ritenuto necessario emettere specifica ordinanza dirigenziale per l’istituzione delle aree da destinare esclusivamente alla sosta delle biciclette elettriche del servizio di bike sharing (cd. stazioni virtuali);

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali – “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Visti gli artt. 5 (comma 3), 7, 158 e 159 (comma g) del D. Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 65 del 12/07/2024 con il quale è stato attribuito “ad interim” al Dott. Vito Di Lascio l’incarico di dirigente dell’Unità di Direzione “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità”;

Si dispone l’istituzione fino al 30 Giugno 2025 delle seguenti n. 12 stazioni virtuali per il servizio di bike sharing, come individuate e rappresentate nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Piazza Matteotti per 10,00 mq (5,00 ml x 2,00 ml);

Via Pola per 20,00 mq (10,00 ml x 2,00 ml);

Via Parco Sant’Antonio la Macchia/Uffici comunali per 10,00 mq (5,00 ml x 2,00 ml);

Via Appia per 10,00 mq (5,00 ml x 2,00 ml);

Via dei Mille/Agenzia delle Entrate per 14,00 mq (7,00 ml x 2,00 ml);

Via dei Molinari per 20,00 mq (5,00 ml x 4,00 ml);

Via Tirreno per 10,00 mq (5,00 ml x 2,00 ml);

Via Enrico Toti/Università per 10,00 mq (5,00 ml x 2,00 ml);

Contrada Bucaletto alt. Poste per 10,00 mq (5,00 ml x 2,00 ml);

Piazzale delle Regioni per 14,00 mq (7,00 ml x 2,00 ml);

Via Giacomo Racioppi per 12,50 mq (5,00 ml x 2,50 ml);

Via Louis Braille per 12,50 mq (5,00 ml x 2,50 ml).

Si dispone anche l’istituzione nelle predette aree, dal 17/02/2025 al 30/06/2025, del divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione forzata, ad eccezione delle biciclette elettriche utilizzate per il servizio di bike sharing.

Si avvisa che la ditta esecutrice dei lavori di tracciamento della segnaletica orizzontale è obbligata:

ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e prevista dall’art. 31 del D.P.R. n.495/1992;

ad apporre la prescritta segnaletica stradale di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, dandone immediata comunicazione al comando di Polizia Locale;

ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e pedonale;

a provvedere a rendere visibile, ai veicoli in transito, il personale addetto ai lavori.

La presente Ordinanza può essere revocata o modificata per motivi di pubblico interesse sopraggiunti e viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza: al Comando di Polizia Locale; all’Ufficio URP per la pubblicazione; all’Ufficio “Mobilità” – U.D. “Programmazione e Innovazione”; alla Società VAIMOO S.r.l”.