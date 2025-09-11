ULTIME NEWS

Il Partito Socialista Italiano di Avigliano apre a un confronto diretto tra i cittadini e i rappresentanti del partito. Il servizio

Il Partito Socialista Italiano “Sandro Pertini” del Comune di Avigliano, da sempre impegnato nel miglioramento della qualità della vita dei suoi concittadini, annuncia l’apertura di un front office ogni mercoledì, a partire dal prossimo 17 settembre, con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto, di informazione e di confronto diretto tra i cittadini e i rappresentanti del partito.

Ogni mercoledì, dalle ore 17 alle ore 19, i cittadini avranno l’opportunità di incontrare i membri del Partito Socialista Italiano per esprimere le proprie opinioni, esporre le proprie idee, segnalare problematiche locali e suggerire soluzioni.

Il PSI di Avigliano, dunque, si impegna ad essere un punto di riferimento per tutti, aperto al dialogo e alla partecipazione attiva della comunità.

L’ascolto e la vicinanza alla gente sono fondamentali per costruire una comunità più forte e coesa.

Infatti, con questa iniziativa, il PSI aviglianese intende creare un rapporto diretto e trasparente, e rafforzare la democrazia partecipativa.

Il front office, effettivamente, sarà un’occasione per aggiornare la cittadinanza sulle attività del partito, informare su tematiche politiche locali e nazionali, ma anche per raccogliere suggerimenti e proposte per il futuro del territorio gianturchiano.

A questo proposito, il Partito Socialista Italiano di Avigliano invita tutti i cittadini a partecipare a questa nuova iniziativa e a contribuire con idee, domande e proposte.