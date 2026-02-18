Il Prof. Gianpiero di Potenza tra i premiati in questo prestigioso concorso letterario. Complimenti!

C’è anche un autore lucano tra i premiati del prestigioso concorso letterario “Divinamente Donna”, è il potentino Gianpiero Benedetto, docente presso l’Istituto Comprensivo Don Milani – Leopardi di Potenza, con il romanzo “Il sogno di una bambina”.

La storia è liberamente ispirata alle vicende della prima donna della Basilicata che ha potuto realizzare il sogno di indossare la divisa dell’Arma dei Carabinieri diventando maresciallo grazie alla promulgazione di una legge, la 380/99, che ha permesso il primo reclutamento di 42 allievi marescialli di sesso femminile.

La protagonista della storia è anche una delle due carabiniere che ha partecipato alla missione all’estero “Antica Babilonia” e che, solo per un caso fortuito, è scampata all’orribile attentato di Nassirya.

Il racconto è un viaggio emozionale intenso, ispirato ad un fatto reale, dove sentimenti, suggestioni e riflessioni la fanno da padrona.

Gianpiero Benedetto, attento osservatore dell’universo femminile, ha colpito l’autorevole giuria con un’opera “dal forte impatto emotivo, in cui la speranza diventa trama e respiro”.

L’autore, nato a Potenza il 15 marzo del 1979, nutre da sempre una profonda passione per la scrittura, a cominciare da quella teatrale, senza disprezzare anche altri generi.

Ha pubblicato quattro romanzi con la casa editrice Eretica: Non ti scordar di me (2020), Il custode del ponte sul Basento (2020), All’improvviso Prof. (2022) e Il sogno di una bambina (2025), tutti contraddistinti dalla forte impronta territoriale dove storie mai raccontate prendono vita nei luoghi suggestivi della Lucania.

Gianpiero Benedetto, sensibile al tema dell’inclusione e della didattica drammatizzata, da anni promuove il territorio nelle scuole come divulgatore e narratore coinvolgente.

È membro del Comitato tecnico scientifico della Storica Parata dei Turchi e da più di vent’ anni è protagonista del panorama culturale della città di Potenza.

Autore comico, ha frequentato il laboratorio “Comic-lab” diretto da Serena Dandini nel 2006 ed è vincitore del concorso di Cabaret Comikissimi 2025 con il gruppo Faccia e Cuzzett.

Il premio “Divinamente Donna” promosso dal cenacolo internazionale per la creatività espressiva e il dialogo Verbumlandiart su iniziativa della Senatrice della Repubblica Tilde Minasi, celebra la figura femminile nella sua dimensione più autentica e universale.

La cerimonia di premiazione è prevista per il 12 marzo 2026 presso la sala Zuccari del Palazzo Giustiniani a Roma.