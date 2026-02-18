Potenza: 66enne finisce in Carcere! L’intervento dei Carabinieri

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti nel centro abitato di Potenza, i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un 66enne del posto, sorpreso in flagranza di reato.

L’intervento è scaturito nel corso di un servizio d’istituto finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane più sensibili.

Transitando nei pressi di Piazza Don Pinuccio Lattuchella, i militari hanno notato un uomo che tentava di dileguarsi alla vista della pattuglia dell’Arma.

Una volta fermato e trovato in possesso di una dose di hashish, gli immediati accertamenti hanno permesso di estendere l’operazione all’abitazione presso la quale lo stupefacente era stato ceduto.

La perquisizione domiciliare ha confermato l’ipotesi investigativa dei militari.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti circa 100 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per i successivi approfondimenti tecnici e l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura.

In data odierna, il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e disponendo nei confronti dell’uomo, per il quale si ricorda vigere il principio costituzionale della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la misura della custodia cautelare in carcere.

L’operazione si inserisce nel quadro dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti a recidere i canali di spaccio nei quartieri della città, garantendo una presenza visibile e costante dell’Arma a tutela della sicurezza dei cittadini.