In Basilicata l’unico evento in Italia dedicato al turismo delle origini! Ecco il programma di questa edizione speciale

Anche quest’anno la Basilicata si prepara ad ospitare l’unico evento in Italia interamente dedicato al turismo delle origini rivolto al mondo dei tour operator, agli stakeholder dell’industria della vacanza, ma anche ai cittadini che vogliono conoscere più da vicino questo particolare segmento di viaggio.

Sarà un’edizione molto speciale quella in programma il 18 e il 19 novembre non solo perché cade proprio nell’anno dedicato alle radici italiane nel mondo, ma anche perché sono tanti i tour operator che si sono dati appuntamento a Matera: 155 seller provenienti da ogni regione italiana, 74 buyer provenienti da Sudamerica, Canada, Spagna, Belgio, Australia e Usa, 12 espositori fra enti e aziende, 13 regioni italiane con i loro stand e le loro offerte.

Roots-in, la Borsa internazionale del Turismo delle Origini è organizzata da Apt Basilicata, Regione Basilicata in collaborazione con Enit e con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il programma per i buyer, giornalisti e influencer provenienti da tutto il mondo inizierà qualche giorno prima.

Infatti l’Apt Basilicata nei giorni che precedono la Borsa ha organizzato per loro, con la compartecipazione degli operatori turistici lucani, un educational tour in diversi comuni della Basilicata che permetterà loro di scoprire i nostri piccoli borghi con le loro tradizioni ed i loro ecosistemi.

Durante le due giornate di Roots-in l’Apt ha organizzato anche un press tour a cui partecipano cinque giornalisti di agenzie di stampa e di stampa specializzata nazionale.

La Borsa inizierà il 18 novembre, alle 9.30 al Centro Congressi UNA MH Hotel (borgo Venusio) con il forum dedicato al Made in Italy moderato dalla giornalista del Tg1, Valentina Bisti.

Dopo i saluti istituzionali di Raffaele Ruberto, Commissario Prefettizio del Comune di Matera, Marcello Pittella, Presidente Commissione Lucani nel Mondo e di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata si parlerà di Made in Italy e di Italiani nel mondo con Antonio Nicoletti, direttore generale di Apt Basilicata.

Interverranno fra gli altri Fabio Borghese, Senior EVP Head of International Expansion Arsenale Group, Pietro Caldaroni, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali ITA Airways, Rosamaria Derosa, Vicepresidente CNA nazionale, Ivana Jelinic, Amministratore Delegato ENIT, Dina Ravera, Presidente Destination Italia, Giacomo Vigna, Dirigente Agroindustria, industrie culturali e creative, industria del turismo – Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Luigi Maria Vignali, ministro plenipotenziario, Direttore Generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

Seguirà, alle 12.30, la tavola rotonda sul tema “Il viaggio di ritorno alle proprie origini nelle regioni italiane”.

Sandro Pappalardo – Consigliere CDA ENIT SpA per la Conferenza Permanente Stato-Regioni coordinerà gli interventi degli assessori delle regioni Basilicata, Abruzzo, Calabria e Puglia.

Una parte molto importante di Roots-in e che contribuisce a rendere unica la formula di questo evento è rappresentata dai Lab, momenti di informazione e formazione sui diversi aspetti del turismo delle origini, da quelli di carattere sociologico a quelli di comunicazione, di gestione e organizzazione.

Alle 14.45, nelle sale Azalea e Camelia inizieranno i Lab: dalle narrazioni di Emilio Casalini, conduttore del programma Generazione Bellezza, alle testimonianze di Juliana Lopez May, famosissima cuoca e influencer argentina, e di Simona Tedesco, direttore di Dove Rcs.

Fra i diversi panel in programma, alle 17.30, anche un collegamento video con il Consolato Generale Italiano di Boston in occasione del Festival della Creatività italiana nel mondo 2024.

A seguire, alle ore 18, in anteprima assoluta uno spettacolo-evento di Dino Paradiso. “Se non torni perché parti?” è il titolo del Comedy Show CabarJazz che vedrà insieme l’attore Dino Paradiso e un quartetto jazz con Bruno Montrone (Piano) – Giovanni Scasciamacchia (batteria) – Giuseppe Venezia (contrabbasso) – Attilio Troiano (multi-strumentista, voce).

Uno spettacolo, interamente scritto per Roots-in, per parlare di turismo delle radici in modo divertente, ironico e poetico attraverso una costante interazione tra la musica jazz del quartetto, e le gag di Paradiso. Ingresso libero.

I Lab continueranno anche il 19 novembre per tutta la giornata a partire dalle ore 10. Fra gli interventi previsti quelli di Giancarlo Dall’Ara – Esperto di marketing e accoglienza nei borghi, Laura D’Ambrosio – Direttore Italy for Weddings, Gaia Leonardi – International Au Pair, e di numerosi altri relatori.

Nel corso dei Lab verrà presentata per la prima volta l’Antologia lucana, una pubblicazione voluta e realizzata da Apt per l’insegnamento della lingua italiana nel mondo.

Il volume contiene una selezione di estratti di autori lucani o di autori che hanno avuto rapporti con la Basilicata, box di approfondimento sugli aspetti turistici ed esercizi di italiano. Si tratta di una pubblicazione edita da Edilingue che potrà essere adottata nelle scuole di italiano nel mondo e negli istituti italiani di cultura.

Fra i Lab anche la presentazione di un quaderno di marketing prodotto da Apt Basilicata con il quale si racconta nel dettaglio la nuova strategia relativa al Turismo delle Passioni.

La terza edizione di Roots-in è organizzata da Regione Basilicata, Apt Basilicata con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Partner tecnico: ITA-Airways. Media partner: Rai Radio 3; ADN Kronos; Dove RCS. Media partner trade: TTG Italia.

Il programma dettagliato delle due giornate:

Lunedì 18 novembre

FORUM DI APERTURA

Turismo delle radici e Made in Italy

SALA AZALEA

UNA Hotels HM Matera

9:30 – 13:00

Conduce Valentina Bisti

10:00

Saluti istituzionali

Raffaele Ruberto – Commissario Prefettizio Comune Matera

Marcello Pittella – Presidente Commissione Lucani nel Mondo

Vito Bardi – Presidente Regione Basilicata

10:30

Il Made-in-Italy e gli italiani nel mondo

Introduzione e apertura lavori: Antonio Nicoletti – Direttore Generale APT Basilicata

Fabio Borghese – Senior EVP Head of International Expansion Arsenale Group

Pietro Caldaroni – Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali ITA Airways

Rosamaria Derosa – Vicepresidente CNA nazionale

Ivana Jelinic – Amministratore Delegato ENIT

Dina Ravera – Presidente Destination Italia

Giacomo Vigna – Dirigente Agroindustria, industrie culturali e creative, industria del turismo – Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Luigi Maria Vignali – Min. Plen. Direttore Generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie – Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

12:30

Tavola rotonda: Il viaggio di ritorno alle proprie origini nelle regioni italiane

Coordina Sandro Pappalardo – Consigliere CDA ENIT SpA per la Conferenza Permanente Stato-Regioni

Intervengono:

Daniele D’Amario – Assessore alle Attività Produttive Turismo e Cultura – Regione Abruzzo

Francesco Cupparo – Assessore con delega alle attività produttive, lavoro e formazione, Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata

Giovanni Calabrese – Assessore alle Politiche per il Lavoro e Formazione professionale con competenze di indirizzo politico in materia di Lavoro e Formazione professionale, ITS e Alta formazione, Tutela dell’Ambiente, Turismo – Regione Calabria

Gianfranco Lopane – Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica – Regione Puglia

Lunedì 18 novembre

ROOTS-in LAB

SALA AZALEA

UNA Hotels MH Matera

Presenta e modera Emilio Casalini

14:45-15:15

Il racconto del Made in Italy per attrarre i viaggiatori di ritorno

Emilio Casalini – Conduttore GenerAzione Bellezza RAI3

15:15-16:00

Dal turismo convenzionale al turismo delle passioni: nuove proposte per il turista delle origini

Giancarlo Dall’Ara – Esperto di marketing e accoglienza nei borghi

Antonio Nicoletti – Direttore Generale APT Basilicata

Stefania Bruni – Responsabile Ufficio Marketing e Promozione APT Basilicata

16:00-17:00

Italianità come fattore di attrazione: Radici, Tradizioni e Storie dalle regioni italiane

Simona Tedesco – Direttore DOVE Viaggi e Direttore Editoriale progetti multimediali RCS MediaGroup

Alberto Corti – Responsabile Settore Turismo Confcommercio

Stefania Clemente – Coordinatrice ATA Città-Laghi-Altipiani Trentino Marketing

Marilisa Villanacci – Responsabile eventi nazionali e internazionali APT Liguria

17:00-17:30

Argentina e Sudamerica, il viaggio alle radici italiane

Veronica Morello – Rappresentante ENIT Argentina e Sud America

Juliana Lopez May – Cuoca e influencer argentina

Agustin Neglia – Conduttore TV

17:30-18:00

Collegamento video con il Consolato Generale Italiano di Boston in occasione del Festival della Creatività italiana nel mondo 2024

Antonio Nicoletti – Direttore Generale APT Basilicata

Arnaldo Minuti – Console Generale d’Italia a Boston

Mimi Coviello – Coordinatrice del Centro lucani nel mondo Nino Calice, Regione Basilicata

Marina Gabrieli – Coordinatrice nazionale Italea, MAECI

Renato Cantore – Direttore Scientifico Centro Studi Int. Lucani nel mondo

18:00-19:00

Comedy Show CabarJazz

“Se non torni, perché parti?”

Dino Paradiso – Autore e attore

Bruno Montrone (Piano) – Giovanni Scasciamacchia (batteria) – Giuseppe Venezia (contrabbasso) – Attilio Troiano (multi-strumentista, voce)

Lunedì 18 novembre

ROOTS-in LAB

SALA CAMELIA

UNA Hotels MH Matera

14:45-15:30

Nuovi radicamenti: Turismo delle radici in Calabria

Giovanni Calabrese – Assessore al Turismo Regione Calabria

Saluti istituzionali – “Il Turismo delle radici in Calabria”

Giovanni Maria De Vita – Responsabile del Progetto “Turismo delle Radici” presso la Direzione Generale Italiani all’Estero MAECI – “ITALEA 2024 in Calabria: bilanci e prospettive”

Rappresentanti dei Sindaci dei Comuni della Calabria parte del progetto Nuovi Radicamenti:

Rossana Tassone – Sindaco di Brognaturo: “Una rete di comuni per realizzare attività culturali a favore degli italo-discendenti”

Mario Donadio – Sindaco di Morano Calabro: “Morano e Porto Alegre: un legame indissolubile come volano di sviluppo e rinascita turistica”

Vito Cosentino – Assessore di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: “La Calabria: dalle coste alle aree interne”

15:30-16:00

Turismo “genealogico”: dal viaggio delle radici alla progettazione dell’offerta

Catia dal Molin – Ricercatrice, genealogista

16:00-16:30

Le mappe di Google per accogliere il roots traveler

Luca Bove – Consulente ed esperto di local search marketing Founder @Local Strategy

16:30-17:00

Turismo delle origini: local Ambassador analogico, digitale e sostenibile di una destinazione

Giorgia Deiuri – Esperta di comunicazione e formazione

17:00-17:30

“Come l’artigianato può attrarre i turisti delle radici”

A cura di CNA e Confartigianato

Cristiano Tomei – Responsabile Turismo e Commercio CNA Nazionale

Leonardo Montemurro – Presidente CNA Basilicata

Rosa Gentile – Presidente Confartigianato Matera

Antonio Coli’ – Amministratore Unico F.lli Coli’, Artigiani Ceramisti dal 1650

Martedì 19 novembre

Roots-IN LAB

SALA AZALEA

UNA Hotels MH Matera

Presenta e modera Marianna Marcucci

10:00-11:00

Strategie e politiche di marketing per il turismo delle radici

Sonia Ferrari – Professore di Marketing del Turismo e Marketing territoriale Università della Calabria

Tiziana Nicotera – Docente di Turismo delle Radici UNINT e di Economia delle Aziende Turistiche Università della Calabria

Ana Maria Biasone – Direttore Master in Sviluppo turistico sostenibile Universidad Nacional Mar de Plata

Anna Lo Presti – Docente di Statistica Sociale Università di Torino

11:00-11:30

“Turismo e Mindfulness”:

il viaggio verso le origini è anche interiore, un viaggio di andata e ritorno in sé stessi

Nerina Di Nunzio – Founder Food Confidential

11:30-12:30

Dall’anno delle radici ai corridoi internazionali tra radici

Letizia Sinisi – Titolare di ItalyRooting Consulting

Bruna Galvao – Giornalista, Founder “Pittoresca”

Rita Baccarelli – Responsabile Prodotto Destination Italia Group

Antonietta Tummolo – Regional Manager Basilicata Destination Italia Group

Umberto Laurenti – Schola Italica Srl Impresa sociale

Tullio Romita – Direttore del Master in “Organizzazione e gestione del turismo delle radici” Università della Calabria

Antonella Perri – Responsabile ricerca sul “Turismo delle Radici” Università della Calabria

Nicolàs Moretti – Direttore Generale Corredor Produttivo Turistico Culturale Italia-Argentina (contributo video)

Alberto Giusti de Marle – Direttore Innovazione Camera di Commercio Italo-brasiliana (contributo video)

12:30-13:00

“FamilySearch: un viaggio di storia familiare tra innovazione e tradizione”

Cristian Mannino – Family Search Experience Manager

13:00-14:30

Pausa Pranzo

14:45-16:00

Turisti, talenti e nuovi residenti: prospettive per il Sud e le aree interne

Emma Taveri – Destination Strategist

Andrea Paoletti – Imprenditore sociale

Sarah Locher – Illustratrice, co-disegnatrice per Wonder Grottole, destinazione per nomadi digitali.

Mariano Russo – Presidente ETS Argentina per il Mondo

Flavio Albano – Ambassador progetto Tornanza

16:00-16:45

Archivi digitali e turismo delle radici: custodire e accedere alla memoria delle origini

Chiara Veninata – Direttore ICAR Istituto centrale archivi

Nicola Barbuti – Presidente Dipartimento di Studi Umanistici – Responsabile del Comparto Ricerca e Sviluppo presso DABIMUS

16:45-18:00

Italea nel 2024, anno delle radici italiane nel mondo: bilanci e prospettive future

Giovanni Maria De Vita – Responsabile Progetto Italea, Ministero degli Affari Esteri

Antonio Nicoletti – Direttore Generale APT Basilicata

Paolo Giuntarelli – Direttore Regionale del Turismo, Regione Lazio

Marilisa Villanacci – Funzionaria Ufficio eventi nazionali e internazionali – Agenzia In Liguria

Maria Concetta Antinoro – Dirigente del Turismo, dello Sport, dello Spettacolo, Regione Siciliana

Rita Piccinni – Italea Puglia

Alessandro Martini – Italea Veneto

Leticia Carpinelli – Italea Emilia Romagna

Martedì 19 novembre

Roots-IN LAB

SALA CAMELIA

UNA Hotels MH Matera

10:00-10:30

Ritorno alle radici del Sud

Manuela Vitulli – Travel Blogger & Content Creator

Mikaela Bandini – Founder Can’t Forget Italy

10:30-11:00

Le radici identitarie del Made in Italy

Nicoletta Poliotto – Curatore Accadde Domani FuTurismo e Autore di Creative Restaurant Branding

11:00-12:00

Il Turismo Idiomatico: la lingua italiana come risorsa per l’economia del Paese

Introduce e modera: Maria Teresa Lotito – Responsabile Comunicazione ed Editoria APT Basilicata

Pina Foti – Managing Director International Language School, e fondatrice e Presidente Associazione Italian in Italy ETS

Ilaria Navarra – Docente, PhD, autrice di Antologia lucana, un libro per leggere, imparare e viaggiare

Anna Gallo – Redattrice e formatrice di Edilingua Edizioni

12:00-13:00

Formare il futuro valorizzando Made in Italy e radici

Gaia Leonardi – International Au Pair

Salvatore Patera – Professore Associato di Didattica e Pedagogia Speciale

Giada Mainolfi -Professore associato di Management e Marketing Internazionale -Direttrice Scientifica del Centro di Ricerca sul Made in Italy

Salvo Iavarone – Vice Presidente Confederazione Italiani nel mondo

Moderatrice: Nerina di Nunzio

13:00-14:30

Pausa Pranzo

14:45-15:30

Turismo ed accoglienza: un rapporto in crisi

Giancarlo Dall’Ara – Esperto di marketing e accoglienza nei borghi

15:30-16:00

Risaldare identità e appartenenza: il potenziale strategico del patrimonio culturale

Piera Buonincontri – Primo ricercatore CNR-ISMed, Istituto di Studi sul Mediterraneo

Cristina Danza Sproviero – CNR-ISMed, Istituto di Studi sul Mediterraneo

15:45-16:15

Destination Wedding e Turismo delle radici: il matrimonio perfetto

Laura D’Ambrosio – Direttore Italy for Weddings

16:15-16:45

Dall’esperienza di ritorno alle radici alla creazione di strumenti per promuovere i viaggi delle radici

Fabiana Ceraolo – Psicologa – Presidente Ass. Raíces Italianas Uruguay

17:00

Roots Mindfulness – private session

Live session di Roots-IN Mindfulness con Nerina Di Nunzio

Un’esperienza unica di meditazione per ritrovare equilibrio e riconnettersi con le proprie radici. Evento esclusivo a numero chiuso, riservato a soli 20 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria.