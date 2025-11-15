Balvano, simulazione di un’emergenza gestita dai ragazzi. Ecco l’evento

La Scuola di Balvano, in collaborazione con l’Associazione Protezione Civile Balvano, organizza una significativa iniziativa formativa: “Simulazione di un’emergenza gestita dai ragazzi”, che si terrà martedì 18 novembre 2025 alle ore 9:30.

L’evento coinvolgerà tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, che saranno protagonisti attivi nella gestione di una simulazione di emergenza.

Elemento distintivo dell’iniziativa sarà il fatto che saranno proprio i ragazzi a provare a gestire le fasi dell’emergenza, mettendo in pratica quanto appreso nei percorsi di formazione precedentemente svolti.

L’attività prevede:

Prova di evacuazione dell’edificio scolastico

Ricerca simulata di alcuni studenti dispersi

Coordinamento delle fasi di soccorso, con il supporto delle strutture operative coinvolte

A partecipare saranno infatti Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile Regionale e Amministrazione Comunale, che collaboreranno per ricreare un contesto quanto più realistico possibile.

La manifestazione nasce con un obiettivo ben preciso: educare i giovani alla prevenzione, alla gestione del rischio e all’importanza dei comportamenti corretti durante un’emergenza.

Durante la giornata sarà inoltre presente la campagna nazionale “Io non rischio”, dedicata alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile. Attraverso momenti di informazione e sensibilizzazione, i volontari spiegheranno ai ragazzi e alla cittadinanza cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo, contribuendo a diffondere una vera cultura della sicurezza.

“L’obiettivo è far comprendere ai ragazzi quanto ogni singola azione sia fondamentale nei momenti di rischio e quanto la protezione civile sia un patrimonio di tutti”, afferma il Presidente dell’Associazione Protezione Civile Balvano, Antonio Casciano.