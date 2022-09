Incidente sulla Potenza-Sicignano: ecco gli ultimi aggiornamenti

Stamane a causa di un veicolo in fiamme all’interno della galleria ‘Vetranico’, è stato provvisoriamente chiuso un tratto del raccordo autostradale 5 “Sicignano-Potenza” in corrispondenza del km 19,757, nel territorio comunale Vietri in provincia di Potenza.

Il traffico è stato deviato su viabilità locale segnalata in loco.

Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per la gestione della viabilità.

Ora Anas aggiorna gli automobilisti sulla situazione:

“Il Raccordo Autostradale 5 ‘Sicignano-Potenza’ è stato riaperto al transito con l’istituzione del senso unico alternato, per consentire il definitivo ripristino del tratto interessato dall’incidente”.

