Potenza, i nostri studenti pronti a festeggiare la Giornata Mondiale degli Insegnanti: ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’assessore regionale alle Scuole, Formazione e Lavoro, Alessandro Galella:

“Un’iniziativa per festeggiare gli insegnanti attraverso la voce dei Giovani: allieve e allievi potranno partecipare con le loro emozioni alla Bacheca multimediale ‘CONDIVIDI LE TUE EMOZIONI CON GLI INSEGNANTI PER UNA BASILICATA A MISURA DEI GIOVANI’.

Per celebrare l’Anno Europeo dei Giovani e per fare della Basilicata la prima regione a misura dei Giovani, attraverso l’attuazione dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, ho invitato tutte le scuole di ogni ordine grado a festeggiare la Giornata Mondiale degli Insegnanti Mercoledì 5 Ottobre 2022.

L’obiettivo dell’iniziativa che rientra del Programma Operativo FES Basilicata, è quello di mettere i Giovani, la Scuola e il Lavoro al centro dell’agenda istituzionale puntando sulla importanza degli Insegnanti che svolgono quotidianamente un lavoro che necessita di un maggiore riconoscimento.

A tal fine l’Accordo propone un Modello di Sviluppo Eticosostenibile, improntato sui principi universali e sull’Educazione all’Arte di Vivere, per creare una società a misura dei giovani capace di garantire i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e far valere i diritti per le pari opportunità, contro le discriminazioni di genere e per la valorizzazione del benessere sociale, affinché tutte e tutti abbiano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Ho invitato le scuole a organizzare in autonomia un momento di festa con elaborazioni e approfondimenti propedeutici sui temi generali dell’Anno Europeo dei Giovani e dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ coordinati da Tomangelo Cappelli dell’Ufficio PO FSE e ha chiesto di celebrare gli insegnanti attraverso la voce dei Giovani: allieve e allievi potranno partecipare con le loro emozioni alla Bacheca multimediale ‘CONDIVIDI LE TUE EMOZIONI CON GLI INSEGNANTI PER UNA BASILICATA A MISURA DEI GIOVANI’.

La Regione Basilicata metterà al servizio dei Giovani una vetrina istituzionale in cui verranno pubblicate le loro Opere Creative (foto, immagini, pensieri, video e componimenti poetici)”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)