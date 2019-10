Poco fa un incidente stradale si è verificato a Tito Scalo.

Dalle prime informazioni sembra che due auto, una Fiat Panda e una Fiat Multipla, si sono scontrate nei pressi di un incrocio.

Da chiarire la dinamica dell’impatto.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto il tempestivo intervento della Polizia.

Raccomandiamo la massima prudenza sul tratto in questione per via del traffico rallentato.

Di seguito una foto scattata sul luogo dell’incidente.