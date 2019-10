Tutti al Viviani per spingere il Potenza al primo posto dopo tantissimo tempo! Atteso il pubblico delle grandi occasioni

Cresce l’attesa per il match che domani vedrà protagoniste le squadre del Potenza Calcio e del Teramo, le quali si ritrovano dopo aver entrambe giocato mercoledì.

I rossoblù in Coppa Italia contro il Rende, travolto 4-1, ed i biancorossi di Tedino nel recupero di campionato contro la Leonzio, vinto per 2-0.

Gli uomini di Raffaele, secondi in classifica, hanno i precedenti decisamente sfavorevoli: ben 6 le vittorie abruzzesi, contro 2 pareggi e 2 successi potentini.

Al “Viviani” il bilancio è invece in pareggio, con 2 vittorie a testa ed 1 pareggio, risalente all’ultimo confronto tra le due squadre: si era in C2, nel 1988-89, e gli aprutini rimontarono due reti ai padroni di casa (2-2).

Domani il nostro glorioso stadio dovrà raccogliere tutto il cuore di Potenza, con un tifo delle grandi occasioni e una giornata che si preannuncia soleggiata, aspirando ad un agognato primo posto in classifica.

Sono anni infatti che il Potenza non compare in cima alla classifica della Serie C e, in caso di vittoria rossoblù e di sconfitta della Ternana, il sogno potrebbe realizzarsi.

In occasione dell’evento, il Potenza Calcio rende noto che nel match valido per il 9° turno del Girone C di Serie C tra Potenza e Teramo, è stata indetta la “Giornata Rossoblu”.

Pertanto non saranno validi abbonamenti e ingressi di favore.

Migliaia di biglietti sono stati già staccati ed il presidente Caiata, così come i cuori di tutti gli appassionati tifosi, confidano in numeri decisamente importanti.

Domani tutti al Viviani dunque, per vivere ancora una grande emozione e tifare per i nostri Leoni che, dall’inizio del campionato, hanno mantenuto il podio in classifica.

Forza Potenza!