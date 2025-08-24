La Caritas Diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo vicino alle comunità colpite dal sisma di Amatrice. I dettagli

“24 agosto 2016: in questo giorno carico di memoria e dolore ci stringiamo con profonda vicinanza alle comunità colpite dal sisma di Amatrice e molti altri Comuni del Centro Italia”.

E’ quanto fa sapere la Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo che prosegue:

Ricordiamo le vite spezzate, le case crollate, i sogni interrotti e la sofferenza di chi ha perso tutto.

Anche la Caritas diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo ha voluto esserci.

Siamo stati presenti per quasi due anni, con costanza e discrezione, ad Amatrice e nei dintorni, trascorrendo sul posto 5/6 giorni al mese.

Il nostro “quartier generale” era proprio ad Amatrice, dove Caritas Italiana ha coordinato una rete capillare di attività e di interventi.

In questo lungo cammino non possiamo non ricordare l’instancabile impegno di mons. Domenico Pompili, allora vescovo di Rieti, che si è speso con coraggio e senza riserve per accompagnare e sostenere legami di dignità, di fiducia e di speranza”.