A Potenza arriva Noemi!

Il tour estivo di Noemi parte da Potenza: appuntamento il 30 maggio in Piazza Mario Pagano.

La cantautrice romana darà il via al suo nuovo tour estivo con un attesissimo concerto in programma sabato 30 maggio 2026 in piazza Mario Pagano, nel cuore del capoluogo lucano.

Un evento speciale a ingresso libero che segna l’inizio di una nuova stagione live per una delle voci più intense e riconoscibili della musica italiana.

“Abbiamo fortemente voluto un’artista tra le più brave e conosciute nel panorama nazionale e internazionale e, grazie al supporto della Regione, siamo riusciti ad averla con lo spettacolo che segnerà l’inizio del suo programma estivo di esibizioni. Classe, bellezza, talento trovano in lei una sintesi perfetta”: così il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ha esordito nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento che chiuderà i festeggiamenti per il Santo Patrono della Città.

In 12 giorni, uffici, personale, amministratori, adempimenti burocratici, hanno consentito, attraverso un lavoro incessante – ha spiegato l’assessore alla Cultura Roberto Falotico – di giungere a questo straordinario risultato, arrivando a definire un nome che spero e credo metta d’accordo tutti.

Una cantante dalla voce meravigliosa, apprezzata da tutto il pubblico, di ogni età, che propone brani straordinari, una musica di una bellezza che supera i confini del tempo e dello spazio, catturando i gusti di tantissimi suoi fan.

Una popolarità la sua – ha proseguito l’assessore Falotico – più che meritata, con le esibizioni sanremesi, televisive e nei live offerti sui principali palcoscenici italiani e internazionali, che regalano emozioni a un pubblico che la circonda dovunque di entusiasmo”.

Dopo un 2025 straordinario, segnato dal successo radiofonico del singolo ‘Bianca’, da un tour estivo di oltre 30 date e da un importante percorso live indoor culminato con il debutto al Palazzo dello Sport di Roma, Noemi torna sul palco con uno spettacolo rinnovato, capace di fondere eleganza, potenza vocale ed emozione.

Il concerto di Potenza sarà un viaggio attraverso i grandi successi della sua carriera e i brani più recenti, in un equilibrio tra intensità interpretativa e modernità sonora che da sempre contraddistingue il suo stile.

Una performance pensata per valorizzare la sua vocalità unica e il forte legame con il pubblico, elemento centrale di ogni suo live.

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano. Rivelatasi al grande pubblico nel 2009, ha costruito negli anni un percorso artistico solido e coerente, partecipando più volte al Festival di Sanremo e firmando successi come ‘Per tutta la vita’, ‘Sono solo parole’ e ‘Glicine’.

Voce graffiante e raffinata, capace di muoversi tra pop, soul e influenze cantautorali, Noemi ha saputo evolversi costantemente, affermandosi anche come autrice e protagonista televisiva, mantenendo sempre una forte identità artistica.

L’appuntamento del 30 maggio a Potenza si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi della stagione, pronto a richiamare pubblico da tutta la regione per una serata all’insegna della grande musica dal vivo.