Potenza-Melfi, manutenzione sul viadotto Chiatramona: i dettagli

Anas ha avviato le attività di manutenzione programmata sul viadotto Chiatramona”, situato lungo la SS658 “Potenza-Melfi” tra il km 48,130 ed il km 58,900 a Melfi (PZ).
L’intervento – per un investimento complessivo di circa 9,5 milioni di euro – è volto al risanamento strutturale delle pile e dei pulvini dell’opera, mediante interventi localizzati, finalizzati all’incremento della durabilità delle strutture in calcestruzzo armato.
Nel dettaglio, le lavorazioni prevedono l’idro-demolizione di alcune porzioni di calcestruzzo, il trattamento e passivazione di alcune armature, la ricostruzione corticale (ove necessario) mediante malte fibro-rinforzate ad alte prestazioni, la realizzazione di ringrossi alla base delle pile per incrementarne rigidezza e protezione strutturale, l’applicazione di sistemi protettivi elastomerici a salvaguardia del calcestruzzo dagli agenti atmosferici.
Allo stato attuale sono in corso le attività propedeutiche al concreto avvio dei lavori, fissato per i primi giorni del mese di giugno; è già stata realizzata, infatti, una pista di cantiere nell’area sottostante il viadotto per un accesso diretto alle prime otto pile.
L’esecuzione di tale prima fase delle attività non comporterà limitazioni per la circolazione.
I lavori proseguiranno poi secondo ulteriori specifiche fasi operative, in funzione dell’avanzamento delle attività, a partire dal prossimo anno.
L’intervento riveste particolare rilevanza sotto il profilo tecnico e infrastrutturale, in quanto finalizzato alla conservazione di un’opera d’arte strategica lunga quasi 1km (per un totale di 23 campate) e con pile elevate in calcestruzzo armato esposte, in particolare, alle variazioni climatiche montane ed al relativo impiego di sali disgelanti nel periodo invernale.
L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell’itinerario Potenza–Melfi–Candela e la relativa conclusione è fissata entro l’estate 2028.