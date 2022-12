L’Academy Basket Potenza pronta per la sfida con il C.S. Secondigliano. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Academy Basket Potenza sulla presentazione della sfida valida per la 10^ giornata di campionato C.S. Secondigliano – Academy Basket Potenza, in programma domani giovedì 8 Dicembre alle 18.30:

“Il classico calcio da non tirare al secchio del latte appena munto.

Dopo la bella e rigenerante vittoria sulla capolista Portici 2000, l’Academy viaggia alla volta di Secondigliano dove domani, nel primo turno infrasettimanale della stagione (palla a due a Marano di Napoli alle ore 18.30) fa visita al fanalino di coda del campionato, unica squadra ferma ancora a zero punti.

La giovane formazione allenata da Ciro Falasconi ha, infatti, finora sempre perso e con scarti – ad eccezione del -1 interno con Ischia – superiori alla doppia cifra le nove partite disputate, anche a causa della difesa più perforata del campionato (84.7 punti subiti di media).

I ventunenni Platano (14.7 punti per gara) e Dodaro (14.4) sono gli unici terminali offensivi che viaggiano oltre i dieci punti di media di un roster che non dovrebbe creare grossi grattacapi a Matteo Rinaldi e compagni.

L’occasione si presenta propizia, dunque, per tornare a fare punti in trasferta dopo tre viaggi all’asciutto lontano dal PalaPergola e proseguire positivamente il trend da tre partite in una settimana cominciato domenica e che vedrà l’Academy chiuderlo tra quattro giorni, nuovamente in casa con lo Sporting Portici (20.30).

Sarà necessario, dunque, non sottovalutare l’impegno e tornare da Secondigliano con il settimo risultato utile in dieci partite.

La trasferta di Secondigliano è un ottimo test per verificare la maturità della nostra squadra, in un momento perfetto della stagione dove è doveroso dare tutto ciò che abbiamo prima della pausa natalizia.

Consapevoli di aver fatto dei passi avanti nella vittoria con la capolista Portici, dobbiamo persistere in questo approccio alle partite per continuare a costruire il nostro percorso.

Palla a due alle ore 18.30 presso il PalaMarano, agli ordini dei signori Moriello di Marcianise (Caserta) e Costigliola di Scafati (Salerno).

E’ perfettamente riuscito in mattinata, intanto, l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio cui si è sottoposto il capitano dell’Academy Giuseppe Pace.

L’operazione condotta dall’equipe del dott. Pierpaolo Summa si è resa necessaria a seguito del trauma distorsivo subito da Pace in occasione della trasferta di Cava dei Tirreni, che ne causò l’abbandono del terreno di gioco durante il terzo quarto.

A ‘Peppe’ il nostro augurio in vista della convalescenza e rieducazione, in attesa di rivederlo sul parquet con i nostri colori”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)