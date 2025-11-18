L’Istituto comprensivo “Domenico Savio” di Potenza pronto a “spegnere” il bullismo. Il progetto

L’Istituto comprensivo “Domenico Savio” di Potenza, in collaborazione con l’associazione “Il cielo nella stanza”, ha avviato il progetto “Parole che pesano – Costruire rispetto, spegnere il bullismo”.

L’iniziativa punta a diffondere una cultura della legalità e a prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo, sempre più frequenti tra i giovani.

Gli studenti, guidati dai docenti, parteciperanno ad attività di confronto e riflessione e saranno protagonisti di una campagna di sensibilizzazione e “messaggeri” di buone prassi dentro e fuori la scuola.

I risultati saranno presentati negli incontri con gli esperti dell’associazione.

Così il Dirigente scolastico, Daniela Novelli:

“Il nostro Istituto è impegnato da anni in un percorso di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con l’obiettivo di garantire un ambiente scolastico inclusivo, rispettoso e sereno valorizzando, in una solida alleanza educativa, il ruolo della famiglia”.

Nino Cutro, presidente dell’associazione “Il cielo nella stanza” sottolinea:

“Crediamo che all’emergenza educativa si possa rispondere solo facendo rete – per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta

dell’Istituto Domenico Savio, offrendo il contributo dei nostri esperti per aiutare gli studenti a diventare cittadini responsabili di domani”.

Il corso prevede sei incontri con gli studenti ed uno conclusivo con i genitori.