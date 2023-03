Lo scrittore potentino Caporaso tra i candidati al Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2023! Complimenti

Importante traguardo per lo scrittore potentino Gianluca Caporaso.

Come riporta rainews:

“‘Il signor Conchiglia’, edito da Salani, è una fiaba poetica ispirata alla storia di Alan Kurdi, il bambino con la maglietta rossa ritrovato su una spiaggia turca la mattina del 3 settembre 2015.

Vittima di un naufragio della barca su cui era con la sua famiglia, che cercava di approdare in un posto migliore, dove ci fosse la pace.

Alan aveva tre anni.

La sua immagine è stata immortalata nello scatto di una fotografa, che lo ha reso un simbolo della tragedia dell’emigrazione.

Nel racconto di Gianluca Caporaso, Alan torna dalle profondità del mare e racconta e vive tante avventure.

Diventa un personaggio immortale, mitologico, che viaggia per terre lontane e abissi incantati.

Una favola delicata, che tocca le corde più profonde di grandi e piccini.

“Il signor Conchiglia” è un piccolo libro manifesto e portatore di pace.

E’ ora il titolo candidato dall’Editrice Salani al Premio Strega Ragazzi e Ragazze, nella categoria destinata ai lettori dai 6 ai 7 anni, riservato a libri di narrativa per ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione e promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, organizzatori del Premio Strega

Per lo scrittore potentino già un riconoscimento, al di là del risultato finale.

Gianluca Caporaso ha pubblicato con Salani anche “Tempo al Tempo, rime sulla vita che viene e che va”, filastrocche sul tema del tempo.

Stralci dei suoi precedenti racconti – Punteville e la Geofantastica – sono stati inseriti nei libri sussidiari editi dalle più accreditate Case Editrici per la Scuola”.

