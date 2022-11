Maltempo: ingenti danni al porto di Maratea! La richiesta urgente

“La mareggiata che nelle scorse ore ha causato danni al porto di Maratea ed in particolare al molo Nord merita una immediata attenzione da parte dell’amministrazione regionale che mi auguro si adoperi da subito per la somma urgenza e per il ripristino dei luoghi”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella che aggiunge:

“Il tema attiene non solo la funzionalità del porto ma anche e soprattutto la sicurezza di chi vi opera.

Durante il mio mandato, stanziammo più di 2 milioni, per la riqualificazione portuale e per limitare i danni di questi fenomeni.

Come sono state utilizzate quelle risorse?

Mi auguro che tanto l’amministrazione comunale quanto la Regione diano risposte per superare la criticità del momento e per portare a compimento quanto già da tempo programmato”.

(In copertina: immagine di repertorio)a

