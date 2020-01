Melfi: 20 turni di stop per FCA! I dettagli

In data odierna, presso lo stabilimento FCA di Melfi, è stato convocato l’Esecutivo di Stabilimento, durante il quale la Direzione Aziendale ha comunicato ulteriori stop di turni di lavoro per un totale di 20 turni relativamente al mese di Febbraio, la cui copertura sarà attraverso il contratto di solidarietà e degli istituti contrattuali per tutti i lavoratori interessati allo stesso.

Il suddetto stop partirà:

dalle ore 06.00 di sabato 1 febbraio alle ore 6.00 di lunedì 3 febbraio

dalle ore 06.00 di sabato 8 febbraio alle ore 6.00 di domenica 9 febbraio

dalle ore 06.00 di sabato 15 febbraio alle ore 06.00 di lunedì 17 febbraio

dalle ore 06.00 di sabato 22 febbraio alle ore 06.00 di lunedì 24 febbraio

dalle ore 14.00 di sabato 29 febbraio alle ore 06.00 di domenica 1 marzo

Il calendario delle fermate di Febbraio si caratterizza, dunque, con una riduzione degli stop produttivi e con una conseguente riduzione dell’uso dell’ammortizzatore sociale.

Dal mese di Febbraio, così come annunciato nei giorni scorsi da FCA, si concretizzerà la salita produttiva attraverso la produzione della Jeep Compass che, unitamente alle produzioni della Jeep Renegade e della 500X, potrà consentire una graduale uscita dagli ammortizzatori sociali.