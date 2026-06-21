Castello di Lagopesole, Melfi e Museo di Venosa: quattro appuntamenti imperdibili con la musica per celebrare l’inizio dell’estate!

Al via le celebrazioni per la Festa della musica nei luoghi della cultura più suggestivi della Basilicata!

L’Istituto autonomo Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa è pronto a regalare un solstizio d’estate indimenticabile.

Come fanno sapere Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa sono “quattro gli appuntamenti imperdibili in tre luoghi simbolo del territorio:

Castello di Lagopesole, ore 11:00

“Duo violino e violoncello” con Vincenzo Lioy e Mario Filippo Calvelli

in collaborazione con Dimora Culturale

Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale “M. Torelli, Venosa, ore 17:45

“Note di Cinema”

in collaborazione con Accademia del Sol

Castello di Melfi, ore 18:30

“Violoncello Solo” con Eleonora Testa

in collaborazione con Dimora Culturale

Castello di Melfi, ore 21:00

“Violoncello Solo” con Stetano Bruno

in collaborazione con Dimora Culturale

Un’unica grande rete istituzionale per valorizzare la bellezza e l’accessibilità del nostro patrimonio storico.

Non mancate! Celebrate con noi l’inizio dell’estate”.