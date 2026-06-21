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Castello di Lagopesole, Melfi e Museo di Venosa: quattro appuntamenti imperdibili con la musica per celebrare l’inizio dell’estate!

21 Giugno 2026

Al via le celebrazioni per la Festa della musica nei luoghi della cultura più suggestivi della Basilicata!

L’Istituto autonomo Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa è pronto a regalare un solstizio d’estate indimenticabile.

Come fanno sapere Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa sono “quattro gli appuntamenti imperdibili in tre luoghi simbolo del territorio:

  • Castello di Lagopesole, ore 11:00
    “Duo violino e violoncello” con Vincenzo Lioy e Mario Filippo Calvelli
    in collaborazione con Dimora Culturale
  • Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale “M. Torelli, Venosa, ore 17:45
    “Note di Cinema”
    in collaborazione con Accademia del Sol
  • Castello di Melfi, ore 18:30
    “Violoncello Solo” con Eleonora Testa
    in collaborazione con Dimora Culturale
  • Castello di Melfi, ore 21:00
    “Violoncello Solo” con Stetano Bruno
    in collaborazione con Dimora Culturale

Un’unica grande rete istituzionale per valorizzare la bellezza e l’accessibilità del nostro patrimonio storico.

Non mancate! Celebrate con noi l’inizio dell’estate”.