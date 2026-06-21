Potenza, auguri a nonna Antonia Vincenza della provincia per i suoi 100 anni!

Montemurro celebra i 100 anni di Antonia Vincenza Raele.

Il Sindaco ha avuto il piacere di celebrare il centesimo compleanno della signora Antonia Vincenza Raele, un traguardo straordinario che rappresenta un esempio di vita, sacrificio e dedizione.

Commenta il primo cittadino:

“Celebrare cento anni significa onorare il passato, vivere il presente e costruire il futuro.

Auguri per questo importante centenario.

Un secolo di storia ed emozioni”.

Alla signora Antonia giungano i più sinceri auguri per questo prestigioso traguardo, con l’auspicio che il suo esempio continui a essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

Ecco le foto dei festeggiamenti.