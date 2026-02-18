Meteo: sole su Potenza, ma domani cambia tutto! Le previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata è attesa una breve tregua dal maltempo nella giornata di oggi, poi tra giovedì sera e venerdì è atteso un altro passaggio perturbato, probabilmente l’ultimo della serie, e a cui saranno associati fenomeni anche a carattere di rovescio, specie su Molise, Lucania tirrenica e Salento.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani 19 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.

Giovedì 20 Febbraio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.