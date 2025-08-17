Meteo: su Potenza ancora rischio temporali? Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata sono attese condizioni meteo variabili, a causa di qualche disturbo che interesserà l’anticiclone subtropicale.
Da segnalare, infatti, la formazione di qualche acquazzone o breve temporale che durante le ore pomeridiane tenderà a formarsi in corrispondenza dei principali contrafforti montuosi.
Che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 18 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 17°C.
Invece, Martedì 19 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 15°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.