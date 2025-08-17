Una delle tappe più attese del concorso Miss Basilicata 2025 arriva a Tito, Debora Capece sarà madrina della serata! I dettagli

Una delle tappe più attese del concorso Miss Basilicata 2025 arriva a Tito, il paese della nostra splendida Miss Basilicata 2024, Debora Capece, che sarà anche la madrina della serata!
Vi aspettiamo per uno spettacolo indimenticabile, con il prezioso supporto della Pro Loco Gli Antichi Portali di Tito e del Comune di Tito.
Angolo Food & Beverage in Piazzale Asunción
Area riservata per persone con disabilità per seguire comodamente l’evento
Non mancate!
Ci vediamo presto!
Appuntamento a Tito, domani, 18 agosto 2025 alle Ore 20:30 in Villa della Costituzione.
Ecco la locandina dell’evento.