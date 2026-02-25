Meteo: su Potenza con l’anticiclone il clima si fa primaverile, ecco le temperature previste

Il graduale rinforzo dell’anticiclone al Sud-Italia apporterà tempo stabile e primaverile nei prossimi giorni su Molise, Puglia e Basilicata con cielo ampiamente soleggiato tra mercoledì e giovedì.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Giovedì 26 Febbraio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 5°C.

Venerdì 27 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.